Real Madrid : le prochain Galactique sera Français

Le Real Madrid a raté l'été dernier la signature de Leny Yoro, le jeune défenseur central ayant fini par rejoindre Manchester United

Dans l'affaire Yoro, les Merengues n'avaient pas réussi à égaler l'offre envoyée à Lille. Au final, aucun défenseur central n'est arrivé au Santiago Bernabeu, laissant Carlo Ancelotti à court d'options.

Une nouvelle recrue pourrait arriver l'été prochain, si cela s'avérait nécessaire. Le Real Madrid n'a que Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba comme options, il ne serait donc pas totalement surprenant qu'un ajout soit recherché.

120 millions pour Saliba ?

Si cela se produit, CaughtOffside affirme que William Saliba d'Arsenal pourrait être une option. Le Real Madrid apprécie le Français, qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

Cependant, il ne serait pas facile pour le Real Madrid de recruter Saliba, s'il fait une approche. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont également intéressés, mais le plus gros point d'achoppement serait qu'Arsenal exige plus de 120 millions d'euros pour qu'une vente ait lieu.