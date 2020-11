Real Madrid, le père de Ramos confiant pour une prolongation

Le père de Sergio Ramos croit à une poursuite de l'aventure de son fils au Real Madrid.

Les inquiétudes défensives du en 2020/21 ont souligné à quel point le club est mal préparé pour le départ inévitable de Sergio Ramos, mais ce départ ne doit pas nécessairement avoir lieu dès juin, et le père du joueur a admis qu'il était optimiste.

Pour lui, son fils signera une prolongation à Santiago Bernabeu. L'absence de Ramos lors de matches clés cette saison a conduit à de terribles performances défensives, ce qui a sûrement mis la pression sur Florentino Perez pour fournir une prolongation à son capitaine, bien que les clubs de soient obligés de réduire considérablement les coûts pour le moment.

"Nous sommes calmes et bien sûr optimistes", a expliqué Jose Maria Ramos dans une interview avec Jugones.

"Nous sommes convaincus qu'il restera." Tout sera arrangé."

Ramos a annulé sa conférence de presse avec l'équipe nationale lundi, même si des indications affirment que lui et Perez sont beaucoup plus proches d'un accord qu'on ne le pensait auparavant. Le capitaine du Real Madrid serait libre de négocier avec n'importe quel club non national à partir du 1er janvier prochain, mais le joueur a toujours montré son désir de prendre sa retraite dans la capitale espagnole.