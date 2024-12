Real Madrid, le conseil hallucinant de Di Meco à Ancelotti pour Mbappé

C. Ancelotti

Girona vs Real Madrid

Eric Di Meco a donné un conseil surprenant à Carlo Ancelotti pour Kylian Mbappé, vendredi.

Le Real Madrid affronte Girona, samedi, à l’occasion de la 16e journée de Liga. Un match pour lequel les Madrilènes et surtout Kylian Mbappé sont attendus au tournant après la défaite face à l’Athletic Bilbao, mercredi (2-1). A la veille du match, Eric Di Meco s’est permis de glisser un petit conseil à Carlo Ancelotti pour le Bondynois.

Eric Di Meco demande à Ancelotti de retirer les penaltys à Mbappé

L’ambiance aurait pu être festive à Madrid avant le déplacement à Gérone, ce samedi. Mais le Real (2e, 33 pts), qui avait l’occasion de revenir à un point du Barça (1er, 37 pts), s’est incliné face à Bilbao, mercredi lors du match avancé de la 19e journée de Liga. Une défaite imputée à toute l’équipe mais surtout à Kylian Mbappé, auteur d’un penalty manqué contre les Basques. Un deuxième échec dans l’exercice pour l’ancien monégasque qui en avait raté un face à Liverpool une semaine plus tôt (défaite 2-0). Ce qui conforte encore plus les spéculations sur la perte de confiance du Bondynois qui a pourtant promis un retour en forme aux Madridistas.

Cependant, alors que Carlo Ancelotti a évoqué la possibilité de faire souffler Kylian Mbappé ce vendredi, Eric Di Meco suggère au technicien italien de lui retirer la responsabilité de tirer les penaltys. « Je pense que c’est une mauvaise idée de le faire tirer parce que quand tu rates, c’est un déficit de confiance énorme quand tu n’es pas bien. Je m’interroge toujours sur l’apport moral de marquer un penalty. Tu es Mbappé, tu arrives au Real et tu mets un penalty… C’est un but de plus parmi les autres. Est-ce que ça te débride dans le jeu quand tu n’arrives pas à faire des différences ? La confiance que tu prends en marquant un penalty est très inférieure au déficit de confiance quand tu rates. Je pense que ce calcul-là doit être fait par l’entraîneur », a déclaré l’ancien international français sur les ondes de RMC, ce vendredi.