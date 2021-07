Real Madrid, le clan Gareth Bale évoque sa situation

De retour au Real Madrid après une saison à Tottenham, Gareth Bale compte aller au bout de son contrat avec l’arrivée d’Ancelotti.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Ce dicton peut également s’appliquer au football notamment quand un coach vient à prendre la porte. Il est coutume de dire qu’un changement de coach entraîne très souvent une redistribution des rôles chez les joueurs. Et les parias d’un jour peuvent devenir les héros de demain.

C’est tout ce que souhaite Gareth Bale. Parti s’exiler pendant une saison du côté de Tottenham pour retrouver goût au football, le Gallois est de retour dans la capitale espagnole et il compte bien y rester, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid. Avec le départ de Zinedine Zidane qui ne comptait plus sur lui depuis deux ans, Bale sait qu’il a une carte à jouer avec Carlo Ancelotti.

Les deux hommes se connaissent bien puisque l’entraîneur italien fut le premier coach de Bale au Real Madrid, au moment de son arrivée en 2012. Ensemble, ils ont notamment gagné la fameuse Décima en Ligue des Champions.

La perspective de retravailler avec Ancelotti plait surtout que les portes de Tottenham se sont fermées avec l’arrivée de Nuno Espirito qui a clairement indiqué lors de sa première conférence de presse que le Gallois "ne fera pas partie de l’équipe la saison prochaine", mettant fin aux rumeurs d'un troisième retour dans le nord de Londres.

"S’il reste à Madrid ? Ce n'est pas une nouvelle, a assuré son agent Jonathan Barnett dans des propos accordés à MadridistaReal. Ce n'est pas une révélation. Nous avons dit qu'il honorerait son contrat et nous avons également signalé qu'il n'y aurait pas de transfert. Quant aux rumeurs sur une résiliation du contrat, c'est de la bêtise."

A 32 ans, Gareth Bale n’a plus la cote de ses belles années mais pourrait être un bon coup pour le Real Madrid malgré son salaire imposant. Face à la menace d’un mercato plutôt calme chez les Merengue et l’attente d’un retour en forme d’Eden Hazard, le retour de Bale pourrait être vu comme un renfort. Il ne sera en tout cas pas de trop pour aider le club madrilène à reconquérir sa couronne nationale et européenne.