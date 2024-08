Real Madrid : la très bonne nouvelle

Real Madrid vs Real Valladolid

Le Real Madrid semble avoir décidé de ne pas recruter de défenseur central cet été, malgré l'absence de Leny Yoro et la blessure de David Alaba.

Actuellement, Aurelien Tchouameni ou Jesus Vallejo seraient leur troisième choix en défense centrale.

On s'attendait à ce qu'Alaba soit absent la majeure partie de l'année, le joueur de 32 ans étant aux prises avec une déchirure du ménisque ainsi qu'une déchirure du ligament croisé antérieur. Relevo a cependant donné des nouvelles positives, affirmant qu'Alaba a commencé à courir sur le tapis roulant anti-gravité et pourrait être de retour sur la pelouse dans les deux prochaines semaines.

Les Blancos ne souhaitent pas précipiter le retour d'Alaba étant donné la gravité de sa blessure et son importance pour l'équipe. Cependant, c'est un signe que sa récupération pourrait être terminée plus près d'octobre que de décembre. Après qu'Eder Militao a commencé à courir sur le terrain, le Real Madrid l'a encore tenu éloigné des terrains pendant deux mois avant qu'il ne reprenne les matchs de compétition. Mais avant leur saison la plus longue de leur histoire, avec un potentiel de 72 matchs, Alaba devrait être crucial à son retour.