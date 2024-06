Real Madrid, la sortie surprenante de Rodrygo sur Mbappé

L’attaquant brésilien, Rodrygo, s’est exprimé récemment sur sa concurrence à venir avec Kylian Mbappé au Real Madrid.

Après plusieurs années et une longue attente, les supporters du Real Madrid peuvent enfin voir Kylian Mbappé tous les weekends. Le club de la capitale espagnole a officialisé il y a quelques semaines, l’arrivée du Bondynois pour les cinq prochaines années. Mais la question de l’intégration de l’ex-joueur du PSG reste toujours d’actualité. Une question sur laquelle s’est exprimé Rodrygo dans la nuit du samedi au dimanche en conférence de presse avec le Brésil.

La boulette de Rodrygo avec le Real Madrid

Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines années. Recrue phare de l’été, l’international français arrive pourtant dans un secteur offensif déjà fourni. Le club madrilène dispose de très bons attaquants à l’instar de Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz et autres Arda Guler et Joselu ou encore Endrick, qui arrive cet été également. Si Vinicius est intouchable sur l’aile gauche de l’attaque, Mbappé devrait se contenter du côté droit occupé pourtant par Rodrygo.

Une configuration qui a laissé penser que l’international brésilien serait poussé vers la sortie. Et le principal intéressé a même ajouté une couche lors d’une récente interview. « Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible », a déclaré Rodrygo il y a quelques semaines.

Rodrygo veut profiter de Kylian Mbappé

Recadré ensuite par les supporters et même les anciens joueurs du Real Madrid, Rodrygo a depuis réitéré sa loyauté au Real Madrid. Associé au PSG ou encore à Manchester City ces dernières semaines, l’international auriverde n’a pas envie de bouger de la capitale espagnole. Même si sa place dans le onze madrilène est menacée, Rodrygo n’a aucun problème à évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

« D’abord, je veux dire que jouer avec Kylian Mbappé c’est un plaisir. Je l’ai déjà dit clairement. Il va beaucoup aider notre équipe et il va nous rendre encore plus fort que ce qu’on est déjà. Ça va être un plaisir d’être avec lui mais ce n’est pas le moment de parler de ça. Je veux me concentrer sur la sélection. Kylian Mbappé joue aussi l’Euro avec sa sélection. Je veux être centré dessus et rien de l’extérieur va me perturber. Mais tout en précisant qu’il s’agit d’un rêve pour moi de jouer avec les meilleurs joueurs du monde dont il fait partie », a lâché l’ancien joueur de Santos.