Avec l'activation de la clause de la "Clause Ballon d'Or", Karim Benzema devrait bientôt prolonger jusqu'en 2024 avec le Real Madrid.

Devenu le joueur du Real Madrid le plus capé en Ligue des Champions avec 131 matches mardi face à Chelsea, Karim Benzema a encore conforté sa place dans l'histoire du club madrilène. Arrivé en 2009 dans la capitale espagnole, l'ancien Lyonnais a depuis remporté cinq Ligue des Champions et un Ballon d'Or en 2022, lui permettant d'entrer au Panthéon des joueurs Merengues.

Benzema prolongé jusqu'en 2024

Mais à 35 ans, l'ancien international français approche de la fin de son aventure avec les Blancos. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, As explique ce mercredi que le Nueve a activé la "clause Ballon d'Or" propre au Real Madrid et ainsi prolongé son contrat d'un an avec les pensionnaires du Stade Santiago Bernabeu. Mais le quotidien espagnol annonce également que la saison 2023-2024 devrait être la dernière de Benzema à Madrid et son contrat ne devrait pas être prolongé au-delà.

Les têtes pensantes, qui prennent toujours des précautions pour assurer leur avenir, sont actuellement à la recherche d'un attaquant de pointe, tandis que le jeune Endrick arrivera en fin de saison prochaine. As rapporte tout de même que l'histoire d'amour entre KB9 et la Maison Blanche ne devrait pas s'arrêter après son départ, il pourrait y entamer une reconversion après sa carrière. En attendant, il a l'occasion de remporter une sixième Ligue des Champions avec le club espagnol cette saison, il égalerait ainsi la légende madrilène Paco Gento.