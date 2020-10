Real Madrid : la presse veut les têtes de 4 joueurs

Marca a identifié 4 joueurs qui selon le journal ne doivent plus jouer pour le Real Madrid.

Pour la presse madrilène et Marca en particulier, le aurait dû faire un grand nettoyage d'été lors du dernier mercato estival.

Le club merengue s'est incliné face à Cadix, nouvellement promu en , à domicile samedi soir et certains éléments ont été poigntés du doigt par le journal.

"C'est dur à accepter , mais c'est la réalité. Nacho Fernandez et Lucas Vazquez sont deux joueurs inutiles pour le Real Madrid. Ils ne sont plus assez bons pour répondre aux exigences d'une équipe qui aspire à tout gagner. Ensuite, Marcelo et Isco sont deux joueurs qui se laissent aller. Ils ont ce qu'il faut en termes de capacités, mais pas en termes de compétitivité. Ce qu'ils ont en qualité, ils ne l'ont pas en termes de physique de physique et d'intensité. Ils ne sont pas à la hauteur des exigences du football d'élite de nos jours (...) ce n'est pas suffisant au Real Madrid", a ainsi tonné le quotidien espagnol.

La direction merengue va-t-elle être influencée par ce réquisitoire ? Réponse dès janvier prochain...