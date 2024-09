Real Madrid : la menace plane sur Bellingham

Personne n’aurait pu prévoir la facilité avec laquelle Jude Bellingham s’est intégré dans l’équipe du Real Madrid la saison dernière

Le joueur anglais a réalisé le meilleur début de carrière de sa vie de footballeur au Santiago Bernabeu pour un joueur aussi jeune. Sa maturité et sa personnalité se sont démarquées, mais la légende néerlandaise Clarence Seedorf lui a donné un conseil pour l’avenir.

Seedorf a joué jusqu’à la quarantaine avant de se lancer dans une carrière d’entraîneur, remportant la Ligue des champions avec l’Ajax, le Real Madrid puis deux fois avec l’AC Milan. Apparemment omniprésent lors des grandes soirées européennes, Seedorf a été interrogé sur ce que Bellingham devrait faire pour rester au plus haut niveau.

« En général, voici ce qu’il faut faire pour rester au plus haut niveau : beaucoup d’heures de travail, s’assurer de rester en forme, se reposer – même pendant les matchs. »

« Savoir calibrer son énergie. Il est jeune donc il peut mieux apprendre cela. Parfois, il en fait trop pendant les matchs, fait des courses qui ne sont pas nécessaires, même défensivement. Mais cela vient avec l’expérience. "Il va s'améliorer", a expliqué Seedorf à l'Express.

L'international anglais soigne une blessure à l'épaule depuis novembre dernier et a subi deux blessures musculaires depuis mars. Seedorf a souligné que lui et ses entraîneurs devraient gérer sa condition physique intelligemment.

"J'espère juste qu'il ne se blessera pas trop souvent parce que je détesterais ça. Je veux vraiment le voir créer une carrière incroyable, mais rester en bonne santé et en forme est la priorité absolue. J'espère que lui et les entraîneurs seront capables de gérer son énergie afin qu'il puisse éviter les blessures."

Il a été rapporté plus tôt dans l'été que Bellingham avait évité de justesse une opération à l'épaule cet été, et il n'a souffert que de son deuxième problème musculaire à seulement deux matchs de la nouvelle campagne. Le Real Madrid avait prévu de faire tourner ses stars plus souvent cette saison, en particulier pendant les trêves internationales, mais jusqu'à présent, il n'a pas pu le faire en raison de deux matchs nuls en début de saison et de ses problèmes de blessures existants.