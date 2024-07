Real Madrid : la grosse condamnation

Le Real Madrid a confirmé qu'un individu a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir agressé Vinicius Jr et Antonio Rudiger.

Le Real Madrid a confirmé mercredi qu'un tribunal espagnol avait condamné à huit mois de prison avec sursis un individu qui avait proféré des injures raciales à l'encontre de Vinicius et de Rudiger dans la section des commentaires du site d'information espagnol Marca. La personne a utilisé plusieurs comptes pour le faire, tout en dénigrant la foi de Rudiger, qui est musulman.

L'article continue ci-dessous

L'auteur de l'infraction n'a pas été nommé, mais il a été reconnu coupable d'avoir porté atteinte à l'intégrité morale des joueurs. Ils n'ont évité la prison que parce qu'ils ont accepté de participer à un programme de sensibilisation à la lutte contre la discrimination.

Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué « Le Real Madrid C.F. annonce que le tribunal d'instruction n° 5 de Parla a rendu aujourd'hui un verdict de culpabilité à l'encontre d'une personne qui, agissant sous différents pseudonymes sur le forum numérique du journal Marca, a proféré de graves attaques racistes et des insultes à l'encontre de nos joueurs Vinicius Junior et Antonio Rüdiger.

« L'accusé a été reconnu coupable de deux délits contre l'intégrité morale commis contre Vinicius Junior et Antonio Rüdiger, aggravés par le fait qu'ils ont agi avec des motifs racistes et, dans le cas d'Antonio Rüdiger, également au mépris de sa religion. Le tribunal a ordonné aux accusés de purger une peine de huit mois de prison et de ne pas participer au forum susmentionné pendant 20 mois. La peine de prison avec sursis a été subordonnée à la participation de l'accusé à un programme sur l'égalité de traitement et la non-discrimination. Il s'agit de la deuxième condamnation pénale pour les insultes racistes reçues par les joueurs du Real Madrid qui, dans ce cas et pour la première fois, a sanctionné les attaques intolérables de cette nature qui se produisent également sur les forums numériques et les réseaux sociaux.

« Le Real Madrid, qui, avec Vinicius Junior, a agi en tant que procureur privé dans la procédure, continuera à travailler pour protéger les valeurs de notre club et pour éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport. Enfin, le Real Madrid est reconnaissant de la coopération du supporter qui, après avoir détecté les insultes qui ont été condamnées dans le forum du journal Marca, les a portées à l'attention des autorités et de notre club ».

Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, poursuit sa préparation pour la nouvelle saison. Il affrontera l'AC Milan le 1er août dans le cadre d'un match amical de pré-saison.