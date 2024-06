Real Madrid : la grosse blessure

Un attaquant du Real Madrid souffre d'une blessure qui le tiendra éloignée des terrains pendant longtemps.

Le Real Madrid ne manquera pas de profondeur en attaque dans les saisons à venir, et Brahim Diaz devrait être l'un des joueurs qui devront élever leur niveau de jeu pour obtenir plus de minutes, après les arrivées d'Endrick Felipe et de Kylian Mbappé cet été. L'attaquant marocain risque d'être confronté à un obstacle dans la lutte pour sa place lors des deux prochaines campagnes, suite au report de la Coupe d'Afrique des Nations.

Depuis qu'il a décidé de jouer pour le Maroc, Brahim a été un habitué des Lions de l'Atlas sous la direction de Walid Regragui et, s'il est en bonne santé, il sera sans aucun doute un élément clé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Celle-ci devait avoir lieu l'été prochain, en 2025, mais la CAF a annoncé que le tournoi serait reporté à janvier 2026, à la date habituelle de la compétition, selon Diario AS.

Le tournoi se déroulera au Maroc et Brahim manquera au moins un mois d'action lors de la saison 2025-26, mais pourrait être absent pendant près de deux mois s'il va jusqu'au bout. Los Blancos ne se projettent pas aussi loin, mais des carrières au club ont déjà basculé par le passé.