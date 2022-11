Real Madrid : la colère de Karim Benzema

Accusé de privilégier l'équipe de France au Real Madrid, Karim Benzema est au centre des débats en Espagne.

A Madrid, même s'il n'est pas sur le terrain, Karim Benzema fait énormément parler de lui. Et pourtant, le Ballon d'Or 2022 ne fait rien pour que son nom fasse la une des médias. Rien, sauf peut-être, ne pas être en mesure de jouer avec les Merengue. En effet, Karim Benzema a eu une blessure au mois de septembre lors du premier match de Ligue des champions face au Celtic et a depuis souvent été écarté des terrains.

Guti attaque Benzema, Ancelotti et Deschamps le défendent

Revenu à la compétition contre le Celtic la semaine dernière, Karim Benzema a manqué les deux matches suivants du Real Madrid. Et forcément cela fait parler. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, le Français est accusé de se préserver pour disputer le mondial au Qatar avec l'équipe de France en pleine forme, plutôt que de jouer et d'aider son club, le Real Madrid, à être performant en championnat et en C1.

Des accusations graves, illustrés par les propos de Guti, mardi soir, dans l'émission El Chiringuito : "Est-ce que je comprends qu'il se préserve ? Non, sincèrement, je ne comprends pas. Je vois Messi jouer au PSG, Lewandowski jouer avec le Barça, presque tous les joueurs jouent. Cela fait partie du risque. C'est comme ça, tu dois l'assumer, tu ne peux pas laisser de côté ton équipe".

Benzema agacé par de telles accusations

Des accusations auxquelles, Carlo Ancelotti a répondu ce mercredi en conférence de presse, assurant que Karim Benzema n'est pas en mesure de jouer :

Je n’ai rien à leur dire. Le premier déçu c’est Karim qui va arriver au Mondial sans les minutes nécessaires pour avoir une bonne condition physique. C’est impensable de croire qu’il se met en retrait. C’est une bêtise de penser ça. Il n’a jamais arrêté, il s’est entraîné en solitaire, mais les sensations n’étaient pas bonnes. Il va arriver au Mondial avec pas beaucoup de minutes dans les jambes. Il n’a pas craint pour sa participation au Mondial. En dehors de sa blessure contre le Celtic, il n’a eu que des petits pépins".

Didier Deschamps aussi a été invité à réagir à cette polémique lors de sa conférence de presse poste annonce de la liste, mais n'a pas eu la même version que Carlo Ancelotti : "Concernant Karim Benzema, il se ménage aussi lui. Il sera prêt. Il a peut-être trop joué, il a eu quelques petites blessures mais il sait très bien que le Mondial est un moment important pour lui. Ce n'est pas qu'il a refusé de jouer avec le Real, c'est qu'il a jugé qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il va tout faire, comme le groupe, pour qu'on soit prêt le 22 novembre".

Si tout le monde a parlé pour lui, Karim Benzema est pour sa part resté dans le silence à ce sujet. Néanmoins, selon les informations de Defensa Central, il n'en pense pas moins ! En effet, Karim Benzema n'apprécie pas du tout les soupçons prononcés à son encontre. Une information confirmée par El Chiringuito. Le média espagnol avance que tout ce feuilleton médiatique commence sérieusement à énerver le Ballon d'Or 2022, lui qui a tout fait pour revenir au plus vite à la compétition.

Defensa Central rappelle notamment que Karim Benzema est blessé au doigt de la main depuis un moment, mais a toujours refusé de se faire opérer pour ne pas être écarté des terrains plusieurs mois et abandonner ses coéquipiers. Le fait que certains doutent de son professionnalisme l'agace donc au plus haut point et c'est compréhensible. Nul doute qu'au retour de la Coupe du monde, Karim Benzema aura à coeur de répondre à ses détracteurs comme il l'a toujours fait : en étant irréprochable sur le terrain.