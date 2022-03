Real Madrid : l'inquiétude d'Ancelotti à 6 jours du Clasico

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en ayant éliminé le Paris Saint-Germain (3-1) puis large vainqueur face à Majorque (3-0) en Liga lundi soir... tous les feux sont au vert du côté du Real Madrid. C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser.

Des pépins physiques qui inquiètent

Mais aux yeux de Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la Maison Blanche, c'est loin d'être le cas. En effet, Karim Benzema, Ferland Mendy et Rodrygo ont ressenti de petites douleurs contre Majorque, forcément inquiétant à 6 jours du Clasico face à un FC Barcelone de retour en très grande forme. Le technicien a insisté : rien n'est jamais joué d'avance dans le football.

"Nous devrons évaluer les blessures dans quelques jours. Il ne semble pas qu'elles soient graves, mais nous devons les examiner. Il semble que Rodrygo a pris un coup qui lui fait très mal, Ferland Mendy a une surcharge musculaire à l'adducteur et Karim Benzema ne s'est pas senti très à l'aise après avoir sauté pour prendre le ballon", a d'abord confié l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Chelsea en conférence de presse d'après-match.

Ne jamais crier victoire trop vite

"Il faudra attendre mercredi pour savoir s'ils seront aptes ou non pour le match de dimanche. Je pourrais vous raconter comment il est possible de perdre une finale de Ligue des champions quand on mène 3-0, et cela m'est arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais", a ensuite ajouté Carlo Ancelotti, faisant référence à la désormais légendaire finale de Ligue des Champions entre Liverpool et l'AC Milan, remportée par les Reds en 2005.