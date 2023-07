Real Madrid : L'incroyable anecdote de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo

Gareth Bale a révélé comment Cristiano Ronaldo réagissait avec colère lorsqu'il ne contribuait pas aux victoires du Real Madrid.

Gareth Bale connaît Cristiano Ronaldo comme sa poche. Les deux hommes ont formé l'un des trio offensif les plus dévastateurs du football européen. L'international gallois a passé cinq ans avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid, où ils ont remporté ensemble quatre Ligues des champions.

"Il jetait ses chaussures"

En parlant de son ancien coéquipier Ronaldo, l'ancienne star du Pays de Galles a révélé que le Portugais avait l'habitude de jeter ses chaussures avec colère dans le vestiaire des Merengue s'il ne marquait pas dans un match, même si le club madrilène avait gagné par une marge de 5-0.

S'exprimant sur la chaîne YouTube de Martin Borgmeier, Bale a déclaré : "En fait, il allait bien. Il a eu ses moments. Par exemple, si nous gagnons 5-0 et qu'il n'a pas marqué, il arrive et jette ses chaussures comme s'il était en colère. C'est comme si votre équipe gagnait la Ryder Cup mais que vous n'aviez pas marqué de point, alors vous êtes en colère".

"Ronaldo est un mec sympa"

"Mais c'était un gars sympa, il n'y avait rien de mal, nous n'avons pas vraiment eu de problèmes. Beaucoup de gens pourraient être effrayés par son comportement, mais si vous ne l'êtes pas, tout va bien. J'ai plus apprécié Tottenham parce que c'est plus une famille que le Real Madrid et que tout le monde est anglais. Mais j'ai plus apprécié Madrid en termes de football", a conclu le Gallois.

Largement considéré comme l'un des plus grands joueurs gallois de tous les temps, Bale a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 33 ans en janvier 2023, juste après avoir disputé la Coupe du monde 2022 pour son pays. En club, il a joué pour la dernière fois avec le LAFC en MLS.

L'ancienne star de Tottenham Hotspur a récemment rejoint l'équipe du BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am qui se déroulera en septembre, aux côtés de Tom Holland et Ben Stokes.