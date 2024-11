Real Madrid, l'énorme plaidoirie de Jude Bellingham aux supporters

Jude Bellingham a envoyé un message important aux fans du Real Madrid, vendredi.

Il y a trois jours, le Real Madrid s’inclinait face à Liverpool lors de la cinquième journée de Ligue des Champions (2-0). Une défaite amère qui met le club madrilène dans une situation délicate sur la scène continentale. Alors que le revers face aux Reds a suscité quelques critiques dans les médias espagnols, Jude Bellingham a essayé d’éteindre le feu en envoyant un message aux supporters madrilènes, ce vendredi.

Jude Bellingham remobilise les Madridistas autour du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul cador européen à être au pied du mur en Ligue des Champions, cette saison. L’autre n’est ni plus ni moins que le champion d’Europe en titre, le Real Madrid. Défait par Liverpool (1er, 15 pts), le club madrilène (6 pts) pointe à la 24e place du classement juste devant le PSG (25e, 4 pts). A un point d’une élimination directe en phase de poule, le Real Madrid se retrouve avec une épée de Damoclès sur la tête avant les trois dernières journées (Atalanta, Salzbourg, Brest). 2e de Liga derrière le Barça (1er, 34 pts), le club merengue est la cible de nombreuses critiques touchant principalement ses joueurs dont Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham.

Mais à l’image de ses réactions sur le terrain, l’international anglais est sorti du silence ce vendredi pour appeler à l’union autour du Real Madrid. « Toujours un pas en avant et deux pas en arrière en ce moment, une performance et un résultat vraiment décevants malgré ce brillant adversaire. Je dois remercier et m’excuser auprès de tous les Madridistas qui nous ont suivis en Angleterre. Il ne sert à rien de s’attarder sur ce que nous ne pouvons plus changer, nous devons rester ensemble et nous pousser les uns les autres dans cette prochaine étape importante de matchs ! Hala Madrid Siempre », a écrit Jude Bellingham sur sa story Instagram.