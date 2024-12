Real Madrid, l'annonce forte de Kylian Mbappé à ses détracteurs

Kylian Mbappé a envoyé un message à ses détracteurs, vendredi.

Cela fait plusieurs mois que Kylian Mbappé ne semble plus épanoui. Entre son départ houleux du Paris Saint-Germain et ses débuts ratés avec le Real Madrid, le Bondynois connait un vrai coup de moins bien. Ce qui lui vaut d’innombrables critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Lassé par ces critiques, Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence avec une grande annonce, ce vendredi.

Kylian Mbappé veut mettre les choses au clair sur son actualité

La vie de Kylian Mbappé n’est plus un long fleuve tranquille depuis son arrivée au Real Madrid en juillet dernier. Il y a d’abord son conflit financier avec son ancien club, le PSG, qui n’a toujours pas connu de dénouement. Le Bondynois réclame notamment au club parisien, un montant de 55 millions d’euros qui couvre une partie de ses derniers salaires ainsi qu’une prime de fidélité. Ensuite, le capitaine des Bleus est fortement contesté dans l’Hexagone après avoir manqué les deux derniers rassemblements de l’Equipe de France. Son statut de capitaine est même remis en cause alors que ses dernières prestations sous le maillot tricolore n’étaient pas, non plus, à la hauteur.

L'article continue ci-dessous

Ce n’est d’ailleurs pas fini avec une plainte pour viol visant Kylian Mbappé en Suède après sa virée dans la capitale suédoise (Stockholm) en octobre dernier. Des affaires qui ont touché le mental du joueur et influent visiblement sur ses performances au Real Madrid. Critiqué depuis plusieurs semaines, l’ancien monégasque a finalement de sortir du silence et s’est confié au micro de Canal+. Alors que l’entretien réalisé sur l’émission Clique sera diffusé dimanche soir (19h 30), la chaîne cryptée a dévoilé le teaser ce vendredi montrant un Kylian Mbappé qui annonce une mise au point sur sa situation. « Quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi. Parce qu’il faut qu’on parle de toi. Tous les jours, il y a des choses alors que je n’ai parlé à personne. Donc, je vais parler, car au bout d’un moment, les gens doivent entendre, il faut parler », lâche le champion du monde 2018.