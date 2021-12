Real Madrid : Kroos confiant avant d'affronter le PSG

Quatre ans plus tard, le Real Madrid et le PSG (qui se sont également affrontés entre temps en phase de poules) se retrouveront en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en février prochain. En 2018, l'issue avait été favorable aux Merengue, et Toni Kroos se veut confiant avant cette nouvelle double confrontation.

"J’espère qu’il n’y aura plus de surprise. Très intéressant, c’est un adversaire très intéressant pour le prochain tour. Je crois que c’est l’adversaire le plus dur que nous pouvions affronter parmi les cinq potentiels", a affirmé le milieu de terrain allemand dans une vidéo relayée par As.

"C’est le genre de matchs pour lesquels on joue au football. On est impatient de jouer ces matchs et il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui va arriver. Mais à la fin on est le Real Madrid et on attend ces matchs avec impatience."

Alors qu'il restent sur dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Carlo Ancelotti ambitionnent d'aller loin sur la scène européenne, eux qui restent sur une élimination en demi-finales face au futur vainqueur Chelsea, la saison dernière.

"Nous avons beaucoup de confiance à l’idée de rejoindre les quarts de finale, se projette déjà Kroos. Je crois que maintenant il faut oublier le tirage car nous faisons du bon travail en ce moment en Liga et il nous reste beaucoup de matchs avant la Ligue des champions.

"Le plus important c’est de continuer à avancer lors des matchs avant Noël pour prendre des points et nous approcher de l’objectif de gagner la Liga en fin de saison. Il faut se concentrer là-dessus, la ligue des champions arrivera ensuite."

Une rencontre qui sera forcément particulière pour plusieurs joueurs du PSG, à l'image de Kylian Mbappé mais également Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria pour des raisons diverses.