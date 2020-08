Real Madrid : James Rodriguez confirme qu'il veut quitter le club

Le Colombien s'est exprimé dans un podcast et il a réaffirmé sa volonté de partir du Real Madrid.

Recruté à prix d'or par le après la 2014, James Rodriguez ne s'est jamais imposé dans le club madrilène magré une première saison prometteuse (13 buts en 23 matches de en 2014-2015).

Le Colombien, qui n'a jamais fait partie des plans de Zinédine Zidane, a même été prêté pendant deux ans au (de 2017 à 2019).

Et lors de la saison 2019-2020, il n'a fait que huit petites apparitions en avec le Real. Si le joueur n'a jamais caché ses intentions de quitter le club madrilène, il vient de le réaffirmer avec vigueur dans l'émission du Youtubeur mexicain Daniel Habif, qui l'a interviewé pendant plus de deux heures !

« Je veux aller là où je pourrai jouer, où je serai heureux et où je me sentirai aimé par tout le monde. Je sais que j'ai la condition pour jouer encore. Mais pour certaines personnes, je ne peux pas le faire, donc c'est frustrant. Si j'étais un mauvais joueur, je l'accepterais. Mais je suis une personne qui veut gagner et toujours jouer », a ainsi déclaré le joueur.

Le Colombien évoque également sa relation compliquée avec Zinédine Zidane, le coach du Real : « Je voulais m'en aller et le club ne m'a pas laissé partir. Je voulais m'en aller dans un club où je pouvais jouer, je savais que je n'aurais pas ma chance car Zidane a déjà son équipe de base. C'est une affaire de goût. Il préfère d'autres joueurs et c'est respectable. Je n'en fais pas partie. Quand tu vois que tu n'as pas les mêmes opportunités que tes coéquipiers, c'est difficile... »

Hoy a las 19:00 hrs se estrena en todas mis plataformas el Episodio #2 de #Inquebrantables con mi compita @jamesdrodriguez ¡Abrazo a todos mis carnales colombianos! Mucha camiseta 🇨🇴 pic.twitter.com/6njD1K8AWL — DANIEL HABIF (@DanielHabif) August 15, 2020