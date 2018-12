Real Madrid, Isco écarte un départ cet hiver

Le milieu espagnol, Isco, a affirmé qu'il était hors de question pour lui de quitter le Real Madrid durant le mercato hivernal.

Isco dispute actuellement sa sixième campagne du côté du Real Madrid. Et, il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit de sa saison la plus difficile dans la capitale espagnole. L'ex-joueur de Malaga ne joue titulaire qu'un match sur quatre, sa relation avec le nouveau coach, l'Argentin Santiago Solari, s'avère être compliquée et il semble aussi être pris en grippe par les socios de l'équipe. Cependant, en dépit de toutes ces contraintes, l'intéressé ne pense pas encore à changer d'air.

Interrogé dimanche par Deportes Cuatro, Isco a certifié qu'il bouclera bien l'exercice avec les Merengue, et qu'il est même très motivé pour le faire. "Je suis très excité pour cette nouvelle année. Pour rien au monde je ne quitterais le Real Madrid cet hiver, je suis très heureux et, évidemment, je veux continuer de jouer pour le Real Madrid afin de remporter d’autres titres", a-t-il tonné.

Il y a deux semaines, Solari s'était brièvement exprimé sur la situation d'Isco : "Isco est un homme mûr, il est professionnel, il a donné beaucoup de choses à Madrid et je suis sûr qu'il continuera à les donner. La tâche de l'entraîneur est ingrate : décider de qui joue, qui ne joue pas car ils sont tous bons et ont donné des choses à Madrid. C'est une tâche compliquée, mais il n'y a aucun moyen, il faut toujours en laisser de côté".

Isco (26 ans) totalise 258 apparitions et 45 buts avec l'équipe madrilène. Mais sa dernière réalisation en Liga remonte au 15 septembre lors du match contre l'Athletic.