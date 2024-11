Real Madrid : Florentino perez fait la révolution

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a démontré ces dernières années qu'il n'avait pas peur de bouleverser le paysage footballistique

Après la Superligue il y a quatre ans, il prévoit également des changements majeurs à la Maison Blanche.

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Perez envisageait d'annoncer un changement de modèle de propriété du Real Madrid lors de son assemblée générale, et Relevo a pu donner plus de détails. Ils disent que son plan est de transformer les membres du club en actionnaires.

La raison en est que Perez veut se prémunir contre les « attaques » dont le Real Madrid a souffert ces dernières années, mettant en avant l'accord CVC conclu par la Liga et les changements dans les lois sportives en Espagne. Aucun de ces deux éléments n'a finalement affecté les Blancos, qui les ont contestés devant les tribunaux, mais Perez pense qu'ils seraient plus protégés en tant qu'entreprise privée.

Face aux doutes des membres, Perez va essayer de les convaincre que leurs actions ne seront pas diluées et qu'ils ne peuvent pas vendre d'actions, mais qu'elles seront plutôt transférées via des liens familiaux de génération en génération. Il estime que le club a besoin de plus d'investissements pour rivaliser avec les plus grandes forces du football et a discuté de cette décision avec le fonds d'investissement Key Capital Partners et le cabinet juridique Clifford Chancey.

Cela signifierait néanmoins un changement radical pour le Real Madrid. Les présidents et les personnalités influentes ne seraient plus élus comme c'est le cas actuellement, bien que sous des conditions imposantes, et en théorie, la porte serait ouverte aux investissements étrangers dans le club. À ce stade, on ne sait pas exactement comment ce modèle fonctionnerait, mais cela signifierait que le club ne serait plus l'un des quatre clubs espagnols détenus par des supporters, aux côtés de Barcelone, de l'Athletic Club et d'Osasuna.