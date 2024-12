Real Madrid, Ferland Mendy fixé sur sa durée d'indisponibilité

Atalanta Bergame vs Real Madrid

Blessé avec le Real Madrid, Ferland Mendy connait déjà sa durée d’indisponibilité.

Le Real Madrid affronte, mardi prochain, l’Atalanta Bergame à l’occasion de la sixième journée de la Ligue des Champions. Un match ultra-important pour lequel les Merengues ne pourront pas compter malheureusement sur Ferland Mendy. Et ce n’est pas la seule rencontre que manquera l’international français dans les prochaines semaines.

Ferland Mendy ne rejouera plus en 2024

Il y a toujours quelque chose qui gâche la fête au Real Madrid depuis le début de la saison. Victorieux de Girona samedi lors de la 16e journée de Liga (0-3), le club madrilène a terminé la rencontre avec un nouveau coup dur. Déjà privé de Rodrygo, le Real a perdu Ferland Mendy sur blessure à la 81e minute. Quelques heures après, le club de la capitale espagnole a annoncé que l’arrière gauche français souffre d’une lésion musculaire. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Ferland Mendy par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion musculaire au quadriceps droit », a indiqué le Real dans son communiqué, ce dimanche.

Si le club n’a pas communiqué sur la durée d’absence de Ferland Mendy, le joueur sait déjà combien de temps il fera loin des terrains. Selon les informations de The Athletic, l’ancien joueur de l’OL devrait être absent pour les trois prochaines semaines et ne fera donc pas son retour avant 2025. Ainsi, Ferland Mendy manquera les rencontres contre l’Atalanta Bergame (10 décembre), le Rayo Vallecano (14 décembre) et le FC Séville (22 décembre). Le défenseur tricolore devrait alors effectuer son retour le 2 janvier prochain à l’occasion du match en retard contre Valence. Un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti déjà privé de David Alaba, Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga ou encore Rodrygo.