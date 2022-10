Real Madrid - FC Barcelone : Diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Real Madrid - FC Barcelone : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est un grand week-end de football qui s'annonce. Liverpool et Manchester City s'affrontent, PSG et OM se rencontrent et, surtout, le plus grand match de toute la scène européenne se disputera : le Clasico, l'original, opposera le Real Madrid au FC Barcelone pour la tête de la Liga.

La suprématie du Barça ou du Real Madrid en jeu

Ces dernières années, les deux équipes ont connu des trajectoires différentes. Quand Madrid brillait, le Barça s'effondrait, et vice-versa. L'an passé, Barcelone a giflé le futur champion d'Espagne (0-4) alors que celui-ci remportait la Liga, la Supercoupe d'Espagne et évidemment la Ligue des Champions.

Depuis, bien des choses ont changé, surtout au Barça. Xavi et Laporta sont à l'origine de nombreux transferts qui ont remodelé un effectif en bout de course. La plus emblématique recrue est bien sûr Robert Lewandowski qui, interrogé quant au probable Ballon d'Or de Karim Benzema, a d'ailleurs confessé, avec humour, son agacement quant au fait que celui qu'il aurait pu remporter en 2020 avait été annulé, Covid-19 oblige : «Benzema ? Il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or. S'ils ne l'annulent pas, évidemment !»

Le duel des deux attaquants sera évidemment à surveiller de près. Benzema était en feu la saison passée (27 buts en 32 rencontres) là où Lewandowski a marqué 9 fois en... 8 matchs de Liga cette saison. Une rencontre au sommet, donc, qui mettra également aux prises deux équipes aux parcours exemplaires cette saison avec 22 points chacune (7 victoires, 1 nul). Il convient cependant de noter que le Real encaisse plus de buts (7, contre 1) alors que le Barça a éprouvé de sérieuses difficultés en Ligue des Champions (3ème de son groupe alors que Madrid est large leader).

Horaire et lieu du match Real Madrid - FC Barcelone

Ville : Madrid

Stade : Santiago Bernabeu

Heure : 16:15 (heure française) / 14:00 GMT / 15:15 UTC+1 (BST) / 07:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Madrid - FC Barcelone?

Real Madrid - FC Barcelone

Liga

Dimanche 16 Octobre 2022

16:15 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports

Prise d'antenne : 14:00 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi possible de voir la rencontre en streaming en vous connectant sur la plateforme de beIN Sports.

Série actuelle du Real Madrid et du FC Barcelone

Série en championnat

Real Madrid : V N V V V

FC Barcelone : V V V V V

Les blessés et absents des deux équipes

À Madrid, Thibaut Courtois est bien absent alors que Karim Benzema et Antonio Rüdiger (avec un masque) sont dans le groupe. Memphis Depay et Héctor Bellerin ne devraient pas être rétablis pour le Barça.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Lunin - Carvajal - Militao - Alaba - Mendy - Modric - Tchouaméni - Kroos - Valverde - Vinicius - Benzema

XI de départ du FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto - Koundé - Garcia - Alonso - Busquets - Gavi - Pedri - Dembélé - Raphinha - Lewandowski