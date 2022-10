Real Madrid - FC Barcelone : Courtois sera-t-il présent?

Thibault Courtois était annoncé incertain. On sait désormais s'il pourra tenir sa place pour le Clasico.

La période est très particulière. À la veille de la Coupe du Monde 2022, évidemment, nombreux sont les matchs et nombreuses sont les blessures. Au Real Madrid, qui joue chaque compétition pour la gagner, la donne n'est pas différente.

Sans Thibault Courtois, le Real Madrid peut-il battre le Barça?

Thibault Courtois, impérial dans les cages madrilènes, était lui aussi incertain, toujours pas remis de sa blessure au dos et ne souhaitant pas prendre le risque de rechuter.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a officialisé la nouvelle : non, le gardien de but international belge ne sera pas remis à temps pour le Clasico de demain 16h15 (heure française) et il devrait être supplée dans les cages par Andriy Lunin, son habituel remplaçant.

C'est un coup dur pour le Real Madrid, surtout au moment d'affronter un Robert Lewandowski qui a déjà inscrit 9 buts en 8 rencontres. Le champion d'Espagne pourra cependant compter sur Antonio Rüdiger, qui jouera masqué suite à sa blessure au visage.