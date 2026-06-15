Le Real Madrid a officialisé ce lundi la signature de Marc Cucurella, arrière gauche de Chelsea, dans le cadre d’un contrat à long terme.

Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2029, l’international espagnol a accepté de s’engager avec les Merengues jusqu’en 2032.

Cet été, son nom avait été évoqué pour un retour au FC Barcelone, mais le Real Madrid a pris les devants et a rapidement conclu l’affaire.

Depuis l’officialisation du transfert, le défenseur de 27 ans, formé à La Masia, fait face à des accusations de trahison.

Ces accusations ne sont toutefois pas nouvelles pour le défenseur formé à l’Espanyol.

Sa première « défection » remonte à 2012, lorsqu’il quitte l’Espanyol pour rejoindre son rival barcelonais.

Il a gravi les échelons des équipes de jeunes du Barça avant d’être prêté à Eibar à l’été 2018, puis de revenir en Catalogne.

La seconde « trahison » est intervenue cet été 2026, lorsqu’il a choisi de s’engager avec le Real Madrid, l’ennemi intime du Barça.