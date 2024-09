Real Madrid - Espanyol : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid - Espanyol Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables du choc de Liga du weekend !

Après cinq journées de championnat 2024/25, le Real Madrid n'a pas encore réussi à dominer en championnat, à part une victoire 3-0 contre le Real Valladolid. Les Merengue ont pondu une série de victoires solides, mais cela ne les aide pas à se rapprocher de leur grand rival, Barcelone, qui mène actuellement la course.

Le Real espère réaliser une performance époustouflante lors du prochain match contre l'Espanyol et l'avantage du terrain pourrait aider l'équipe des Los Blancos à reprendre le moral. Cependant, les visiteurs ont pris une dynamique positive et aborderont ce match après une série de trois matchs sans défaite avec deux victoires consécutives.

Hisrtorique des confrontations

Cependant, Madrid peut s'appuyer sur la tradition des confrontations récentes puisqu'il a remporté les trois dernières rencontres contre l'Espanyol. Les deux dernières rencontres se sont terminées sur un score de 3-1, ce qui est remarquable. De plus, le Real Madrid a un bilan de 100% sans défaite contre l'Espanyol dans ce stade, à l'exception d'un seul match.

À domicile, le Real Madrid est très fort et a réussi à sceller des victoires à un rythme soutenu. Il a remporté les six derniers matchs d'affilée et reste sur une série de 25 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. De plus, l'attaque du Real Madrid a marqué 15 buts lors des six derniers matchs à domicile.

L'Espanyol, quant à lui, ne peut pas espérer gagner en raison de ses mauvais résultats à l'extérieur. Il est sur une série de cinq matchs sans victoire et a perdu trois fois au cours de cette période. Cependant, il n'a pas encaissé de buts de manière très décevante. Étant donné que le Real Madrid a marqué deux buts chacun lors de trois de ses six dernières victoires, nous nous attendons à un score exact de 2-1 en faveur des Blancos.

Où voir le match Real Madrid - Espanyol Barcelone :

La rencontre de Liga opposant les deux équipes sera à suivre sur bein Sports samedi 21 septembre.

Pour le streaming, rendez-vous sur le service bein Connect.

Real Madrid - Espanyol : Les compos probables

Real Madrid :

Courtois Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Espanyol :

J García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero ; Tejero, Kral, Aguado, Carreras ; Puado, Véliz