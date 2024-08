Real Madrid : Endrick, c'est déjà fini

Le joueur de 18 ans a signé cet été pour 40 millions d'euros plus 20 millions de variables, mais un départ serait déjà prévu.

Contre l'Atalanta et le RCD Majorque, le Real Madrid a aligné son nouveau trio d'attaque composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo Goes (et Jude Bellingham derrière eux). Il semble qu'au moins dans un premier temps, les préférences de Carlo Ancelotti se portent sur eux.

Malgré les difficultés rencontrées face à Majorque, Brahim Diaz n'a joué que 12 minutes et Arda Guler a été utilisé avec parcimonie. L'autre recrue du Real Madrid cet été, Endrick Felipe, n'est pas entré sur le terrain.

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 18 ans a signé cet été en provenance de Palmeiras pour 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de variables, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Le jeune Brésilien souhaitait saisir sa chance au Real Madrid au début de la saison, mais Diario AS affirme qu'Endrick envisagera de quitter le club en janvier s'il n'a pas suffisamment de temps de jeu.

C'est ce qui est arrivé à Arda Guler la saison dernière, bien qu'en raison d'une blessure au départ, mais dans le cas d'Endrick, il souhaite ne pas ralentir sa progression. Une partie de la raison est également liée à l'équipe nationale brésilienne - il est devenu un élément incontournable de la Selecao au cours de l'année écoulée, mais s'il devait cesser de jouer régulièrement, il risquerait également d'être exclu de l'équipe, à moins de deux ans de la Coupe du monde.