Real Madrid - En 2005, Roy Keane a refusé de venir... et le regrette

L'Irlandais, alors en fin de carrière, avait refusé de s'engager en faveur du Real Madrid. Une décision qu'il regrette aujourd'hui...

Ancienne gloire de , Roy Keane était un joueur au caractère bien trempé. Désormais retraité, l'Irlandais a publié une seconde autobiographie pour évoquer son parcours. Dans celle-ci, il raconte avoir décliné le contrat qui lui était proposé par le , en 2005. Alors en fin de carrière, Roy Keane avait préféré ne pas s'envoler pour l' et la Maison Blanche. Une décision qu'il regrette avec le recul, tant sportivement qu'humainement.

"Comme toujours, je regardais ce qui pouvait mal tourner"

"C'était le défi le plus attrayant que j'ai eu, mais je ne l'ai pas accepté. Avec le recul, j'aurais dû dire : 'Va en Espagne, y vivre pendant un an et demi, apprendre une langue différente, apprendre la culture. Tu finiras par aimer. Tu pourrais même y rester'. Mais j'ai adopté une approche négative", a-t-il confié.

"Le temps et l'entraînement auraient pu me donner une autre chance de jouer pendant encore deux ans. J'aurais pu apprendre de nouvelles techniques pour mes étirements. Mais au lieu de cela, comme toujours, je regardais ce qui pouvait mal tourner. Le recul est un putain de mot. À cette époque, je sentais que c'était la bonne décision", explique ensuite l'ancien des Red Devils, amer. Finalement, il avait fait le choix de terminer sa carrière au Celtic, en 2006.