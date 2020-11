Real Madrid, Eden Hazard remis du Covid-19

Bonne nouvelle pour le et tous ses supporters. Eden Hazard, l’une des stars de l’équipe, vient d’être testé négatif au coronavirus. Il a le feu vert pour reprendre l’entrainement avec le reste de l’équipe dès ce jeudi.

Hazard avait été infecté par le virus au début de ce mois. Cela lui a fait manquer le match des siens contre Valence en championnat (1-4). Il a également dû faire une croix sur les trois sorties avec sa sélection belge pendant la trêve internationale.

Normalement, l’ancien Lillois devrait être pour le déplacement à ce ce week-end, et aussi pour le choc retour contre l’ en Ligue des Champions.

Cette saison, entre son test positif et aussi le souci physique qu’il a eu à l’entame de l’exercice, Hazard n’a participé qu’à trois rencontres des Merengue. Son temps de jeu cumulé est de 144 minutes.

