Real Madrid - Eden Hazard explique sa saison délicate

Lors d’une interview accordée à VTM, Hazard s’est confié sur ses problèmes physiques, responsables de sa délicate saison au Real Madrid.

14 matchs de Liga, trois buts et une passe décisive. Des statistiques d’attaquant espoir pour Eden Hazard, qui vient de boucler sa deuxième saison au Real Madrid. Problème : l’ailier belge n’a jamais pu enchaîner. La faute à certains blessures tenaces ?

Tout le monde retient bien évidemment sa blessure contractée à la cheville face au PSG de Thomas Meunier, lors de l’exercice 2019-2020. Mais ce sont bien les blessures musculaires qui ont pourri la saison 2020-2021 de l’ancien Lillois, comme il l’a confié au média néerlandais VTM.

Hazard : "Je n'aime pas jouer avec des petits maux"

"Lors de mon dernier match avec le Real Madrid, j'avais encore des douleurs à la jambe, au quadriceps. Et vous me connaissez, je n'aime pas jouer avec des petits maux. Je dois être à 100%, car sinon il y a toujours un peu de peur", a déclaré Hazard en marge du rassemblement de la sélection belge pour l’Euro.

"Les jours d'entraînement ou de match, super. J'avais un bon pressentiment. Mais à chaque fois que je me réveillais le lendemain, c'était mauvais. Nous essayons de trouver une solution à ce problème, a-t-il ajouté. Mais mentalement, je vais bien et physiquement je pense que ça viendra petit à petit." Un souhait partagé par les supporters de la Maison Blanche et de la Belgique.