Real Madrid, Eden Hazard dans le groupe contre Huesca

L'ailier belge est convoqué par le champion d'Espagne contre Huesca, ce weekend.

L'entraîneur du Zinédine Zidane a convoqué un groupe de 22 joueurs pour la réception d' , ce samedi (14 heures). Et un certain Eden Hazard en fait partie.

Alors que la liste des blessés est toujours longue, elle qui comporte Martin Odegaard (lésion musculaire), Daniel Carvajal (genou), Nacho (cuisse) et Álvaro Odriozola (mollet), l'ancien joueur de est bel et bien disponible, lui qui a disputé ses 20 premières minutes de la saison en mardi lors du nul à Mönchengladbach (2-2), et qui fait cette saison sa première apparition dans un groupe en Championnat.

ZZ a inclus une autre nouveauté dans sa liste de joueurs retenus pour cette rencontre de , avec l'ancien Lyonnais Mariano Diaz, convoqué pour la première fois de la saison.