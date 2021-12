Real Madrid : David Alaba revient sur son choix

Solide et polyvalent pendant de fructueuses années passées sous les couleurs du Bayern Munich, David Alaba, en fin de contrat en Allemagne, a rejoint le Real Madrid l'été dernier. Depuis son arrivée, l'international autrichien enchaîne les bonnes prestations sous les couleurs de Carlo Ancelotti, entraîneur qu'il avait déjà connu au Bayern. Très heureux à Madrid, il a justifié son choix pour GQ.

"Pourquoi j'ai quitté le Bayern pour le Real Madrid ? Je suppose qu'après 13 ans dans le même club, je me demandais quelle était la prochaine étape. La saison dernière a été la meilleure de l'histoire du Bayern, nous avons remporté six titres, alors je me suis demandé ce que je voulais faire", a expliqué celui qui peut évoluer en défense centrale et sur l'aile gauche. Souhaitant sortir de sa zone de confort, David Alaba a donc décidé de rejoindre le Real Madrid, un club qui fait rêver toute la planète.

"Le Real Madrid est le plus grand club du monde"

"Finalement, j'ai décidé de changer, de relever un nouveau défi, de ne pas céder à la facilité. Quand on grandit en jouant au football, on sait que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Je n'ai donc pas eu de surprise en venant ici. Si vous jouez au football, vous avez toujours le Real Madrid en première page", a ensuite expliqué le Merengue dans les colonnes de GQ, fier de son choix.

Aligné à 22 reprises toutes compétitions confondues cette saison, David Alaba a inscrit deux buts, dont un au Camp Nou lors du Clasico face au FC Barcelone. Cadre de la défense madrilène et ultra expérimenté, il n'est toutefois âgé que de 29 ans. Bref, c'est une recrue parfaite pour la Maison Blanche.