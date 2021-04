Real Madrid, Dani Carvajal out jusqu’à la fin de la saison ?

De retour de blessure depuis trois matches, Carvajal s’est de nouveau blessé musculairement et pourrait être absent pour la fin de saison.

Le calvaire se poursuit pour Dani Carvajal. Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le latéral droit n’a pris part qu’à quinze rencontres du Real Madrid en 2020-2021. Carvajal, qui a déjà rechuté contre Valence en février, est de nouveau sur le flanc après avoir joué 77 minutes contre Chelsea, mardi soir.

Après avoir disputé trois matchs (remplaçant à Cadix et titulaire contre le Betis et Chelsea, étant remplacé en seconde période) pour son retour à la compétition, il ne s'est pas entraîné ce jeudi comme annoncé par la Cadena Ser et confirmé par Goal dans la matinée et des tests ont été réalisés pour déterminer l'étendue de ce problème physique. Le cinquième depuis septembre, le quatrième musculairement.

Après avoir laissé durer le suspense, le Real Madrid a communiqué sur la nature de la blessure de son joueur dans un communiqué.

"Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure au niveau des ischio-jambiers de sa jambe droite. En attente d’évolution."

Combien de temps sera-t-il absent ?

C'est un problème très grave pour Zidane, qui ne peut pas non plus compter sur Lucas Vázquez, qui ne sera disponible que fin mai. Par conséquent, Odriozola est la seule alternative naturelle à l’heure actuelle pour l’entraîneur français. Il peut également décaler Militao comme à Porto, Nacho ou encore Ferland Mendy mais tous ne sont pas des spécialistes du poste comme le Basque.

L'article continue ci-dessous

Son évolution marquera sa disponibilité pour les matchs suivants d'un Real Madrid qui aspire toujours au doublé. Cependant, il est déjà acte qu’il sera forfait pour le match de samedi contre Osasuna (21h00) et le match retour des demi-finales des Champions, mercredi (21h00) contre Chelsea. Il est d’ailleurs plus que probable que Carvajal ne remette pas le maillot du Real Madrid cette saison…

Ayant déjà dû faire une croix sur l’Euro 2016 à cause d’une blessure, le latéral droit pourrait bien faire l’impasse aussi sur celui de 2021, lui qui n’a pu tenir sa place lors des trois derniers rassemblements.