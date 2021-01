Real Madrid, Courtois jeune centenaire

Thibaut Courtois passe un fameux cap au Real Madrid, lui qui est désormais un jeune centenaire.

Thibaut Courtois a vécu une rencontre particulère face à Elche, lors de la dernière sortie des Merengue en . L'ancien portier de a encaissé un but sur penalty lors de ce nul décevant concédé par les siens, mais a sauvé sa formation dans les derniers instants en s'interposant devant un bon coup-franc des locaux.

👏 ¡@thibautcourtois suma ya 💯 partidos con el @RealMadrid!#HalaMadrid

Mais surtout, le Belge a fêté sa 100ème apparition dans les rangs du champion d' . En deux ans et demi, Courtois a eu des débuts compliqués dans les cages merengue, notamment lors de sa première saison. Il a fini par s'imposer comme le numéro un incontestable du Real, notamment lors de la saison du titre en 2019-2020, où il a été précieux sur ses interventions.

L'ancien joueur de l' a récemment évoqué ses rapports avec son entraîneur Zinédine Zidane, lors d'un entretien accordé à Sporza. "Notre relation était peut-être un peu distante, au début. Sans doute aussi parce que je n'avais pas de lien particulier avec lui, contrairement à d'autres joueurs. Il s'en est rendu compte par lui-même et nous avons eu une bonne conversation lors de l'été 2019", s'est souvenu le Belge.

"Depuis lors, notre relation a évolué et elle est très bonne maintenant. C'est une personne très calme, très motivante, mais aussi très direct. Il dit les choses et aime être au plus près des gens. Parfois, il vous prend à part après l'entraînement pour vous demander comment vous allez. Je n'ai vu ça avec aucun autre entraîneur", a encore estimé Courtois, qui culmine désormais à 100 matchs, dont 77 en , pas mal pour un joueur de 28 ans.