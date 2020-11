Real Madrid, Courtois dément tout accord avec le Barça

Le portier belge nie ainsi les affirmations de l'ancien directeur des Blaugrana Javier Bordas selon lesquelles un accord avait presque eu lieu en 2014.

À ce moment-là, Courtois appartenait à mais sortait d'un impressionnant prêt de trois ans à l'Atletico Madrid.

"Ce n'est pas vrai que j'avais un accord", a déclaré Courtois lors de la conférence de presse de la avant son match de Ligue des Nations contre le .

"J'étais à Chelsea, jouant pour l'Atletico en prêt, je savais que je retournerais à Chelsea et je voulais y jouer. Je ne sais pas pourquoi cela a été dit mais ce n'est pas vrai."

