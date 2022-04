Real Madrid-Chelsea : Pourquoi le but de Marcos Alonso a été refusé ?

On jouait la 62e minute de Real Madrid-Chelsea quand un centre de Marcos Alonso était contré par Dani Carvajal. Le ballon revenait sur le joueur de Chelsea qui envoyait une superbe reprise de volée au fond des filets madrilènes.

Avec ce but, Chelsea menait 3-0 et était qualifié. Mais l'arbitre de la rencontre, Monsieur Szymon Marciniak, a refusé le but après intervention de la VAR pour une faute de main de l'Espagnol. Juste avant de réaliser son geste technique, Marcos Alonso a en effet touché, involontairement, le ballon de main.

Et la décision de l'arbitre d'annuler ce but est parfaitement logique comme l'explique l'article 12.1 des lois du jeu de l'International Football Association Board (IFAB) : « Il y a faute si un joueur [...] marque un but [...] immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle. »

Après la rencontre, Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a regretté l'annulation de ce but et l'intervention de la VAR : « Je n'ai pas vu le but mais je suis super déçu que l'arbitre ne soit pas venu le vérifier par lui-même. Vous devriez rester le patron et ne pas laisser les décisions à quelqu'un assis sur une chaise et qui est isolé. »