Real Madrid - Chelsea : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Remake de la saison dernière ?

Comme lors de la saison 2021-2022, le Real Madrid et Chelsea se retrouvent en quart de finale de la Ligue des Champions. L'an dernier, l'affrontement entre les deux équipes avait donné lieu à un scénario exceptionnel qui avait abouti à une qualification des Merengues. Cette saison, les Blancos partent largement favoris face à des Blues dont Frank Lampard vient tout juste de reprendre les rênes et qui présentent trop peu de certitudes dans leur jeu.

Date, horaires et lieu de Real Madrid - Chelsea

Date : Mercredi 12 avril

Ville : Madrid

Stade : Santiago Bernabeu

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : Quart de finale aller de la Ligue des Champions

Arbitre de la rencontre : François Letexier

Sur quelle chaîne voir le match Real Madrid - Chelsea

Le match entre le Real Madrid et Chelsea sera diffusé sur Canal + France.

Le streaming pour voir le match Real Madrid - Chelsea

La rencontre entre le Real Madrid et Chelsea sera disponible sur l'application My Canal.

Les compositions probables de Real Madrid - Chelsea

Du côté des Madrilènes, seul Ferland Mendy manquerait à l'appel pour ce choc. Karim Benzema devrait débuter la rencontre en attaque aux côtés de Vinicius et Federico Valverde, malgré l'affaire qui le concerne en ce moment. Au milieu, Eduardo Camavinga devrait être préféré à Aurélien Tchouaméni pour accompagner Luka Modric et Toni Kroos. En défense, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal devraient débuter devant Thibaut Courtois.

De leur côté, les Blues devraient démarrer avec Joao Félix, Kai Havertz et Raheem Sterling en attaque. Au milieu, N'Golo Kanté pourrait connaître sa première titularisation de la saison en Ligue des Champions aux côtés d'Enzo Fernandez et Matteo Kovacic dans l'entre-jeu. Derrière, le Français Welsey Fofana devrait démarrer avec Kalidou Koulibaly dans l'axe.

La composition probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Modric, Camavinga, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.

La composition probable de Chelsea : Kepa - James, Fofana, Koulibaly, Chilwell - Kovacic, E. Fernandez, Kanté - Sterling, Havertz, J. Félix.