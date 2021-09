Real Madrid : Carlo Ancelotti veut s'inscrire dans la durée

L'entraîneur du Real Madrid est heureux de son retour dans la capitale espagnole et a évoqué plusieurs sujets de l'actualité du football.

Carlo Ancelotti a fait son retour à la Maison Blanche cet été. Après un premier passage réussi dans la capitale espagnole avec la fameuse "Décima" remportée par le Real Madrid, le technicien italien, qui a depuis connu plusieurs expériences à l'étranger dont le succès n'était pas aussi important, fait face à un défi majeur en succédant à Zinedine Zidane et en héritant d'un effectif vieillissant mais qui se doit d'être compétitif sur tous les tableaux.

Et pour l'instant, si le Real Madrid n'écrase pas la concurrence, les hommes de Carlo Ancelotti enchaînent les bons résultats en championnat et en Ligue des champions. Certes, le Real Madrid va devoir progresser dans le jeu, mais les résultats sont déjà là. Carlo Ancelotti sait comment se passe la vie à Madrid et qu'au moindre écart, les critiques vont s'abattre sur lui, pour autant, il profite de la situation idyllique actuelle comme il l'a confirmé dans une interview à Radio Uno.

"Mon avenir ? Je ne sais pas. Pour moi, c’est comme une lune de miel au Real Madrid et j’espère y rester longtemps. Nous avons commencé avec quelques difficultés, comme tout le monde, mais nous avons un grand esprit et nous avons réussi à régler les matchs avec du caractère. Le football espagnol a perdu des joueurs très importants, mais il y en a encore beaucoup et parmi eux, il y a Vinicius, qui heureusement est à nous", a indiqué le technicien italien.

Ancelotti souhaite le meilleur à Mourinho

Carlo Ancelotti ne s'attend pas à remporter la Ligue des champions cette saison et a refusé de prendre position concernant la Super Ligue : "La Ligue des champions ? Je ne pense pas qu'il y aura des surprises parmi les favoris, ils sont toujours les mêmes et nous verrons en mars ce qui se passera. La Super Ligue ? Le jour où je commencerai à parler de politique sera le jour où je quitterai le football. Je préfère parler du terrain.

L'entraîneur italien s'est exprimé sur la situation de Brahim Diaz qui brille sous les couleurs de l'AC Milan depuis la saison dernière : "À Madrid, il n'avait pas d'espace à cause de la concurrence, mais il est important pour nous, nous sommes heureux qu'il se débrouille bien à Milan. Il était fondamental pour sa croissance de jouer et si nous avons choisi les Rossoneri, c'est parce que nous connaissons bien leur structure".

Enfin, Carlo Ancelotti a donné son point de vue sur un autre entraîneur expérimenté ayant changé d'air cet été. Expert du football italien, l'ancien joueur de l'AS Roma espère voir José Mourinho réussir dans la capitale italienne et aider le club de la Louve à remporter des titres : "L'AS Roma est un endroit qui correspond à son caractère, je l'ai toujours dit. J'ai pensé que c'était parfait pour lui et je suis sûr que, finalement, ça le sera".