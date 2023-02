Real Madrid : Carlo Ancelotti veut que Karim Benzema reste au club

En conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a manifesté son désir de voir Karim Benzema rester au Real Madrid.

Alors qu'il sera en fin de contrat avec le Real Madrid à l'issue de la saison, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé avec le club qu'il a rejoint en 2009 et dont il est désormais le deuxième meilleur buteur avec 337 réalisations. Malgré quelques pépins physiques cette saison, l'international français a inscrit 22 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues, faisant de lui un joueur majeur pour son entraîneur Carlo Ancelotti.

Ancelotti veut que Benzema reste au Real

Et le technicien transalpin ne s'y trompe pas, il veut absolument que l'ancien Lyonnais reste du côté de la Maison Blanche, bien qu'il vienne de fêter ses 35 ans. En conférence de presse à la veille de la réception d'Elche en Liga, il a clairement affiché son souhait. "Je ne sais pas s'il a prolongé son contrat ou non. Comme je le dis toujours, les légendes de ce club doivent rester au Real Madrid, selon moi", a-t-il confié ce mardi.

Cette prolongation ne devrait plus être qu'une question de temps. Un départ n'a jamais été envisagé par le Nueve, un accord pour l'extension de son bail aurait même été trouvé au mois de janvier. Parmi les légendes évoquées par Carlo Ancelotti, Luka Modric et Toni Kroos seront également en fin de contrat à l'issue de la saison 2022-2023. L'international croate a manifesté son désir de terminer sa carrière avec les Merengues mais pourraient encore prolonger d'un an. De son côté, le champion du monde allemand songerait à prendre sa retraite assez tôt afin de ne pas finir par être un poids pour son club.