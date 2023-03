Real Madrid : Carlo Ancelotti s'incline devant Vinicius Junior

Encore très performant et intenable face à Liverpool, le Brésilien a reçu une pluie d'éloges de la part de Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior est en jambes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. L'ailier brésilien a brillé lors des deux matches des huitièmes de finale contre Liverpool, où les Reds se sont inclinés 6-2 sur l'ensemble des deux matches. Il a marqué deux fois lors du match aller à Anfield il y a trois semaines et a offert une passe décisive à Karim Benzema à la 78e minute du match retour.

"Le meilleur joueur du monde"

S'il n'a pas marqué devant son public du Santiago Bernabeu ce mercredi, le Brésilien a tout de même été intenable et a donné le tournis à la défense anglaise. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n'est pas dupe. L'Italien a fait l'éloge de Vinicius après la victoire 1-0 de son équipe à Santiago Bernabeu et s'est dit convaincu que le joueur de 22 ans avait atteint le sommet de son art.

"Pour moi, c'est le meilleur au monde", a déclaré Ancelotti aux journalistes après le match. "Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a très bien joué et a été à l'origine d'un but". Autre acteur majeur de la partie, Karim Benzema qui a fait son retour dans le onze de départ contre Liverpool après avoir été absent lors du match de Liga contre l'Espanyol le week-end dernier.

Ancelotti rassurant pour Benzema

L'attaquant a combiné avec Vinicius pour perturber la défense de Liverpool tout au long du match, mais on l'a vu s'étirer en célébrant son but après que Virgil van Dijk l'ait heurté lors de la préparation. Le Français est sorti peu après, mais Ancelotti espère qu'il ne s'agit pas d'un coup sérieux. "C'est un coup, rien de plus. J'espère qu'il n'y aura pas de problème", a-t-il déclaré.

"J'ai aimé l'équipe car, sur le plan psychologique, tu peux baisser le pied avec un tel avantage. Et on ne l'a pas fait. Je pense que nous avons bien joué et bien contrôlé le match. On n'a pas défendu avec un bloc bas et on a essayé de bien jouer avec la balle. On a eu des opportunités et nous avons été solide derrière. C'est le match que nous voulions faire", a ajouté l'Italien.

Vinicius est l'un des deux seuls joueurs à avoir inscrit et délivré plus de 10 buts (13 buts et 10 passes décisives) au cours des trois dernières éditions de la Ligue des champions, avec Kylian Mbappé (21 buts et 11 passes décisives). Le Brésilien progresse année après année et même s'il n'est probablement pas le meilleur joueur du monde, il fait sans aucun doute partie des meilleurs joueurs de la planète actuellement.

Après sa brillante qualification en Ligue des champions, le Real Madrid va désormais aborder un autre rendez-vous important pour la suite de sa saison. La Casa Blanca va disputer un énorme Clasico en Liga contre le FC Barcelone dimanche. Le Real Madrid qui compte neuf points de retard au classement sur son ennemi juré devra absolument l'emporter pour conserver un espoir de remporter le titre.