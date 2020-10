Real Madrid – Cadix (0-1), Sans idées, les Madrilènes sombrent face au promu

Face au promu, les Madrilènes n’ont pas mis les ingrédients pour s'imposer et ne préparent pas comme il faut le Clasico dans une semaine.

Les entraîneurs ne cessent de le répéter mais les trêves internationales sont très souvent les ennemis des clubs. Ce samedi, ce n’est pas Zinedine Zidane qui dira le contraire après la prestation insipide de ses hommes. Face à Cadix, le a mordu la poussière (0-1) et concède sa deuxième défaite de la saison.

Contre le promu, les Merengue ont clairement été sans génie et sont apparus empruntés, à l’image de Luka Modric et Sergio Ramos. Quand les leaders vocaux et techniques ne sont pas au rendez-vous, difficile pour le Real de mettre les ingrédients nécessaires pour gagner. Le milieu croate a loupé pratiquement tout ce qu’il a tenté. De son côté, le capitaine madrilène est sorti à la pause, touché mais aussi bien heureux de ne pas s’être vu montrer le chemin des vestiaires par l’arbitre pour une deuxième faute grossière.

Benzema a touché la barre

Réduire la performance de Cadix à une simple baisse de régime du Real ne serait pas flatteur pour le club andalou. Ce dernier a fait plus que bousculé les champions en titre et ce n’est pas pour rien que le promu pointe désormais à la deuxième place de la , derrière son adversaire du jour. Alvaro Negredo a apporté le danger dans la défense madrilène dès le début de la rencontre et aurait pu marquer contre son ancien club si Sergio Ramos n’avait pas taclé sur sa ligne.

L’attaquant espagnol a également tenté de la tête (15eme, 57eme) mais c’est finalement Ruben Lozano qui a profité d’une déviation de son compère d’attaque (16eme) pour ouvrir le score et ainsi signer un succès de prestige. Le Hondurien a eu les occasions de faire le break mais a buté sur Courtois (30eme, 43eme).

Le portier belge a maintenu son équipe en vie mais rien n’a souri au Real Madrid. Peu en vue, Benzema a d’abord cru offrir un but tout fait à Jovic mais le Français a été signalé hors-jeu. Derrière, l’ancien Lyonnais a trouvé la barre (81eme) et fait le siège sur le but andalou. A une semaine du Clasico, le Real Madrid ne prépare pas au mieux ce choc et va devoir relever la tête dès mardi contre le Shakthar en Ligue des Champions.