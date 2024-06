Pas de passes pour Cristiano Ronaldo ! C'est très grave

Les joueurs portugais ont été accusés de ne pas avoir délibérément passé le ballon au capitaine Ronaldo lors de leur victoire 2-1 contre la Tchéquie

Le Portugal a été contraint de revenir par derrière pour vaincre la Tchéquie lors de son match d'ouverture de l'Euro 2024 lundi. Cristiano Ronaldo a débuté le match pour l'équipe de Roberto Martinez mais n'a pas réussi à briller, et c'est au jeune remplaçant Francisco Conceicao de marquer le but vainqueur dans le temps additionnel.

Les joueurs portugais ont été accusés de ne pas avoir délibérément transmis de passe à Ronaldo, 39 ans, par l'ancien international anglais Stuart Pearce. L'ancien défenseur a parlé de la superstar d'Al-Nassr en commentant le match et a estimé qu'il y avait un manque de confiance entre le vétéran portugais et le reste de ses coéquipiers lors de la victoire.

L'article continue ci-dessous

Pearce a déclaré à talkSPORT : "Cela peut paraître ridicule, mais [peut-être] ils ne font pas suffisamment confiance à Ronaldo pour continuer à lui fournir le ballon, ce genre de choses. Il y a eu des moments dans les matchs où il a montré ses pieds et ils ne l'ont pas fait. lui a mis le ballon dans les pieds.

"Il y en a eu une avec Bernardo Silva, c'était une de ces passes malhonnêtes [de la République tchèque] qui a été coupée. Bernardo Silva l'avait dans le rond central, Ronaldo s'est décollé dans une position intérieure droite.

"Je me dis : 'Si c'était il y a dix ans, tu le glisses devant lui et tu sais très bien qu'il va y arriver et marquer.' Il [Silva] a refusé la passe, et j'ai trouvé ça assez étrange."

Ronaldo a été qualifié de "génie" par le sélectionneur tchèque Ivan Hasek après le match, malgré sa performance quelque peu modérée pour l'équipe nationale. L'Al-Nassr et ses coéquipiers portugais sont de retour en action samedi à l'Euro 2024 lorsqu'ils affronteront une équipe turque qui a remporté une vive victoire contre la Géorgie lors de son premier match.