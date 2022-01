Real Madrid : Benzema, un Spartiate chez les rois d’Espagne

Qu’il semble loin le temps où José Mourinho s’offusquait de devoir « aller à la guerre avec un chat » nommé Karim Benzema. Onze ans après la sortie polémique du coach portugais, « El Gato » a bien grandi et est devenu un véritable félin, voire un vrai renard des surfaces.

Depuis samedi soir et une facile victoire du Real Madrid contre Valence, Karim Benzema est entré dans le cercle très restreint des joueurs aux plus de 300 buts chez les Merengue. Auteur d’un doublé, l’attaquant français affiche désormais 301 unités à son compteur et a en ligne de mire un certain Alfredo Di Stefano et ses 308 buts. Voir le gamin de Bron dans les traces de celui qui a longtemps été considéré comme le plus grand joueur de la Casa Blanca prouve le chemin parcouru par Benzema depuis 2009.

S’il est aujourd’hui porté aux nues par tout un peuple madrilène, l’histoire d’amour a été loin d’être un fleuve tranquille. Tel un Spartiate, Karim Benzema s’est forgé dans l’adversité et récolte enfin les lauriers de ses longues années de labeur, dans l’ombre de Cristiano Ronaldo. A la différence d’un Kylian Mbappé au parcours structuré, « KB9 » n’a pas hésité à sauter les étapes pour quitter son cocon lyonnais afin de gravir la montagne du Real Madrid.

Un buteur au service du collectif

Une ascension faite de hauts et de bas pour un jeune attaquant de 22 ans qui n’avait connu que l’OL et son quartier du Terraillon avant de prendre l’avion direction la capitale espagnole. L’apprentissage a été compliqué avec une remise en question presque quotidienne de son statut de titulaire, soit par la presse, soit par le club lui-même avec des concurrents comme Higuain ou Morata mis dans les pattes.

Mais, à chaque fois et malgré les critiques, Benzema a jonglé cette concurrence tel un félin. Ses concurrents d’un jour ne sont plus là, lui continue d’être le fer de lance des Merengue, douze ans après son arrivée, sans jamais chercher la lumière, toujours au service du collectif avant de prendre ses responsabilités avec le départ de Cristiano Ronaldo il y a trois ans.

Benzema bientôt sur le podium ?

Longtemps, sa relation tumultueuse avec la France et la fameuse affaire de la sextape a joué un rôle néfaste dans l’image que l’on pouvait se faire de Benzema en Espagne. Seulement, cette longévité et le brassard de capitaine qui lui revient désormais dans ce qui est considéré comme le plus grand club du monde montrent toute l’étendue du talent du numéro 9 madrilène.

A 34 ans, Karim Benzema est comme le bon vin, il se bonifie avec l’âge. Quand d’autres seraient sur le déclin, lui semble prêt à gravir d'autres sommets, toujours sous la tunique blanche. Avec désormais Di Stefano (308 buts) et Raul (323 buts) dans le viseur, l’international français peut écrire un peu plus sa légende et savourer un peu plus « sa fierté » d’être parmi les plus grands de l’histoire du Real Madrid. Et comme le diraient si bien ses anciens supporters de l’OL : « Ahou, Ahou » !