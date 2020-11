Real Madrid, Benzema et Ramos toujours pas prêts

Le duo du Real Madrid, Karim Benzema et Sergio Ramos, n’a pas participé à la séance d’entraînement de l’équipe vendredi matin.

Les merengue se préparent pour défier le Deportivo Alaves, qu'ils affronteront demain soir au stade Alfredo Di Stefano de Madrid. Madrid s'est entraîné avec deux groupes distincts hier, les titulaires de l'affrontement de mercredi soir avec l' en faisant un travail différent dureste de l'équipe.

Vendredi, cependant, la session a impliqué tous les membres, mais Benzema et Ramos, qui ont travaillé dur pour se remettre à niveau, n’ont pas pu participer.

Zinedine Zidane espère que la victoire sur l'Inter, qui a mis son équipe dans une très bonne position pour une éventuelle qualifications pour les 8es de finale de la Ligue des champions, sera le catalyseur pour inspirer un Real insipide sur la scène nationale.

Madrid est actuellement quatrième, à six points du leader du championnat, la , et a perdu deux de ses cinq derniers matchs.

Pour rappel, Karim Benzema souffre d'une blessure musculaire contractée avant la trêve internationale lors de la défaite à Valence (4-1) en . Les deux semaines de coupure n'ont pas suffi à le remettre sur pied puisque le natif de Bron était déjà absent pour le match de reprise sur le terrain de (1-1), samedi puis lors du succès acquis à Milan en milieu de semaine, face à l'Inter (2-0).

En ce qui concerne Sergio Ramos, le capitaine merengue, en fin de bail au terme de la saison, n'a toujours pas prolongé avec le champion d' . Son engagement actuel avec les Blancos expire à l'été 2021 sans qu'aucune prolongation n'ait encore été mise en place. Les responsables merengue restent optimistes quant à leurs chances de conclure un accord avec leur joueur emblématique, mais l'espoir est aussi permis pour ses courtisans potentiels.

En l'absence de Ramos, Zinedine Zidane pourrait opter pour Nacho fernandez, très bon face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, en défense centrale. En attaque et pour suppléer Benzema, Zizou pourrait de nouveau faire appel à la triplette Eden Hazard, Lucas Vazquez et Mariano Diaz, ce dernier avait marqué l'unique but des Merengue à Villarreal en milieu de semaine. Hazard s'est lui illustré en ouvrant le score sur penalty en Lombardie. À moins que Rodrygo ne mette son grain de sel...