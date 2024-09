Real Madrid : Bellingham critique ses coéquipiers

Le meneur de jeu du Real Madrid, Jude Bellingham, a admis que l'équipe n'avait pas été assez bonne défensivement contre Stuttgart.

Les Allemands ont multiplié les buts, forçant Thibaut Courtois à effectuer six arrêts. Le milieu de terrain anglais a expliqué qu'il s'agissait d'un Real Madrid « nouveau look », et qu'il était encore en cours de travail.

Bellingham a estimé que leur pressing était trop facilement brisé par Stuttgart, comme il l'a déclaré à TNT Sport.

« Nous avons laissé passer beaucoup trop d'occasions, mais dès qu'ils ont dépassé notre première ligne de pression, ils ont toujours semblé nous causer des problèmes. »

« Nous avons changé quelques choses, la perte de Toni est énorme en termes de rythme et de façon de jouer, c'est un joueur si spécial, il est irremplaçable, mais nous allons devoir trouver de nombreuses nouvelles façons d'essayer de le combler", a-t-il déclaré, avant de souligner que c'était positif qu'ils aient pu gagner sans jouer à leur meilleur niveau.

Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a déclaré aux médias après le match qu'il n'avait jamais gagné une Ligue des champions sans souffrir, mais la vitesse à laquelle Stuttgart a percé le milieu de terrain du Real Madrid a fait siffler ses joueurs au Santiago Bernabéu.

"C'était difficile pour nous de récupérer, ils ont très bien géré le ballon, pour que nous puissions toucher le ballon, nous devions rester compacts car ils ont très bien joué avec le ballon", a expliqué Ancelotti.

"Cela dépend de ce que vous choisissez de faire. Nous avons choisi de jouer verticalement, et nous avons eu beaucoup d'occasions. Quand nous menions 1-0, nous avons fait deux ou trois contre-attaques. La fluidité, c'est quand vous avez le ballon, mais quand vous avez les attaquants que nous avons, nous devons, nous essayons de jouer plus verticalement."

"Il faut choisir entre construire ou jouer verticalement. Parfois, l'entraîneur choisit de jouer verticalement. Si nous construisons, nous ne marquons pas le premier but, qui a été marqué par un ballon vertical de Tchouameni. Nous avons des attaquants très rapides. »

« Nous devons travailler davantage sur la construction défensive, aujourd’hui nous avons eu un peu plus de mal en première mi-temps. Mais nous devons nous rapprocher le plus vite possible du but adverse. »

Comme le souligne Relevo, Carlo Ancelotti avait demandé aux médias madrilènes de réévaluer son équipe dans cinq semaines au début de la saison, car ils n’avaient pas fait de pré-saison. Mais les Blancos ont encore du mal à trouver des solutions à leurs problèmes.