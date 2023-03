Real Madrid - Belgique : Eden Hazard lâche toutes ses vérités !

L'ailier du Real Madrid est revenu sur la Coupe du monde manquée de la Belgique et sa décision de prendre sa retraite internationale.

Eden Hazard vit une seconde partie de carrière dans l'anonymat ou presque. Trop souvent blessé, le Belge n'a que très peu de temps de jeu avec le Real Madrid. Sa seule éclaircie étaient les rassemblements avec les Diables Rouges, mais Eden Hazard a décidé de tourner la page avec la sélection après la Coupe du monde 2022 ratée. Dans une interview accordée à la RTBF, Eden Hazard est longuement revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale et sur toutes les polémiques autour de l'ambiance au sein de la sélection belge durant la Coupe du monde 2022.

" Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer"

"Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent", a analysé l'ancien international belge.

"Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables (…) Je ne l’ai jamais dit mais le fait d’avoir moins joué ces dernières années avec mes deux meilleurs amis qui étaient Marouane Fellaini et Christian Benteke, ce n’était plus la même chose. J’étais super proche des deux. Je n’ai pas arrêté à cause de ça mais ils m’ont manqué", a ajouté Eden Hazard.

"Il n'y avait pas de tensions pendant la Coupe du monde"

L'ancien ailier de Chelsea a toutefois tenu à rétablir la vérité sur certaines polémiques au sein de la sélection belge : "Sur tout ce qui a été dit à la Coupe du monde, il y a avait très peu de vrai. La relation avec les joueurs, avec les anciens, a toujours été exceptionnelle. Moi de ce que j’ai vu, il n’y avait pas de tensions. Personne ne s’est battu. C’était impossible que Kevin se batte avec Jan. Parce que déjà on se respecte, on préfère se dire les choses. On a eu une discussion tous ensemble après le match contre le Maroc, qui était nécessaire".

"Moi, si j’avais pu choisir, je n’aurais pas fait cette réunion (après la défaite contre le Maroc, ndlr). Parce qu’en football, à chaque fois qu’on perd, il faut se réunir et discuter. Non ! On a fait un mauvais match, on le sait tous. Allons nous entraîner le lendemain avec l’envie de bien faire. Et comme je l’ai toujours dit, toujours fait, le terrain d’entraînement est le meilleur remède. On a fait un bon match contre la Croatie, malheureusement ce n’est pas passé, dommage pour nous", a ajouté l'ancien Diable Rouge.

Eden Hazard a toutefois confirmé qu'il y avait quelques problèmes au sein de la sélection : "Il y a plein de petites choses qui ont fait que ce n’est pas passé pour nous. Tu as le meilleur joueur, Romelu Lukaku, qui peut mettre des buts mais qui est blessé. Kevin De Bruyne qui est un peu moins bien, mais c’est comme ça. Et puis, contre la Croatie, ça s’est joué à rien. De Bruyne aurait pu mettre un but et donner deux passes décisives, tout le monde aurait dit qu’il avait fait un grand match. Cela se jouer sur des petites choses… qui étaient en notre défaveur. La prochaine génération va se servir de cette expérience, comme nous, on s’était servis de 2014 ou de 2016 qui, pour nous, étaient des échecs". Eden Hazard a tourné la page avec la Belgique, en espérant qu'on puisse un jour revoir le Belge régulièrement sur les pelouses de Liga ou d'un autre championnat européen.