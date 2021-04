Real Madrid - Barça, Sergio Ramos : "Messi nous a empêchés de gagner plus de titres"

Absent pour le Clasico ce week-end, Sergio Ramos est revenu sur ces chocs contre le Barça dans son documentaire sur Amazon Prime.

Sans Varane et Sergio Ramos, le Real Madrid a livré une prestation de haut vol défensivement contre Liverpool, mardi soir. Malgré l’armada offensive des Reds, les hommes de Zinedine Zidane n’a fléchi qu’à une seule reprise, laissant un peu de piquant au match retour dans une semaine.

Blessé lors du rassemblement avec la sélection espagnole après avoir déjà manqué de nombreuses semaines, Sergio Ramos a donc vécu ce quart de finale loin de ses partenaires. Annoncé absent pour un mois, le capitaine madrilène ne sera pas non plus en tenue, samedi soir, pour recevoir le FC Barcelone.

Dans la course au titre avec l’Atlético Madrid et son rival de toujours, le Real Madrid sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur s’il ne veut pas voir les Blaugrana leur prendre cinq points d’avance. Avec Ramos sur le flanc, ce prochain Clasico manquera d’un peu de croustillant tant l’international espagnol est une pièce centrale de ces affrontements depuis une décennie. Dans le bon comme dans le mauvais sens.

Dans son documentaire diffusé sur Amazon Prime, le champion du monde 2010 est revenu sur les rencontres houleuses contre le Barça et certains de ses coéquipiers avec la Roja comme Piqué, Busquets ou encore Xavi.

"Nous n’en avons pas gagnés beaucoup, aussi parce qu'il y avait une tension générée par eux ou par nous. Je pense que c'est là que nous avons tous fait des erreurs et heureusement que nous étions à un âge mature. Nous avons réglé ça et nous nous sommes battus pour une équipe nationale unique."

Les egos et les querelles de club laissés de côté en sélection, Sergio Ramos a pu se construire un palmarès. Car avant de connaitre le succès avec le Real Madrid et notamment ces quatre Ligue des Champions dont trois de suite, le Madrilène a dû se contenter des restes laissés par les Blaugrana durant la deuxième parties des années 2000 et la première des années 2010.

"Nous avons souffert de Messi pendant cette période. Probablement que si Barcelone ne l'avait pas eu et que si nous ne l'avions pas eu en face de nous, je pense que nous aurions gagné plus de titres. Avec le Barça de Guardiola, nous avons fait face au meilleur Barcelone de l’histoire."

Des mots si forts sortant de la bouche d’un joueur du Real Madrid permettent de se rendre compte de ce qu’était ce Barça d’alors…