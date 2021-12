Real Madrid-Atlético : Benzema apte pour le derby selon Ancelotti

Touché à la jambe gauche lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad le 4 décembre, Karim Benzema était très incertain pour le derby madrilène qui se jouera ce dimanche au Santiago-Bernabéu.

Mais ce samedi, lors de la conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti s'est montré très optimiste quant à la participation de Benzema à ce choc : « Il s'est entraîné aujourd'hui, il a de bonnes sensations, il est disponible et il va jouer demain (dimanche, n.d.l.r.). »

Ancelotti a en revanche acté le forfait de Dani Ceballos : « il reviendra à l'entraînement la semaine prochaine. »

Actuellement en tête de la Liga avec 39 points, le Real a déjà creusé l'écar avec ses poursuivants. Son dauphin, le FC Séville compte 31 points et le Betis, 3e, en possède 30.

De son côté, l'Atlético de Madrid, champion sortant, est seulement 4e avec 30 points. Mais pour Ancelotti, même en cas de victoire du Real, ce derby ne sera pas décisif dans la course au titre : « Si l'on gagne, on aura simplement pris trois points de plus qu'un adversaire direct, qui sera à la lutte avec nous jusqu'au bout, j'en suis persuadé. »