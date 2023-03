Real Madrid : Antonio Rüdiger avertit Vinicius au sujet de son comportement

Avant le match retour du Real Madrid face à Liverpool, Antonio Rüdiger a lancé un avertissement à Vinicius.

Le Real Madrid aborde son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool avec sérénité. Après leur large victoire 5-2 à Anfield, les Merengues reçoivent les Reds ce mercredi avec pour ambition de sécuriser leur place en quart de finale de la compétition reine. Pour cela, Carlo Ancelotti s'appuiera évidemment sur Vinicius Junior, auteur de 19 buts et 9 passes décisives cette saison et double buteur à l'aller. Mais récemment, l'international brésilien a été ciblé non seulement par ses adversaires et les injures racistes de "supporters", mais également par les arbitres en raison de sa fâcheuse tendance à trop discuter avec ces derniers.

L'avertissement de Rüdiger à Vinicius

Samedi, Carlo Ancelotti a tenu à saluer l'attitude de son joueur pendant la rencontre qui a opposé les Blancos à l'Espanyol Barcelone (3-1). Mais avant la rencontre face à Liverpool, c'est son coéquipier Antonio Rüdiger qui lui a lancé un petit avertissement, tout en comprenant sa situation. "Vinicius, je pense que c'est du 50-50. Il doit se concentrer sur sa façon de jouer, mais c'est compliqué quand ils te ciblent et te provoquent tellement. Il est dans une période d'apprentissage. Les arbitres doivent le traiter de la même façon que les autres", a lâché l'international allemand.