Real Madrid : Ancelotti élogieux envers Eduardo Camavinga

Le Real Madrid va devoir trouver des solutions de rechange pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, mercredi soir face au PSG.

Camavinga titulaire face au PSG ?

Avec l'absence acquise de Casemiro (suspendu) et celle, possible, de Toni Kroos (blessé), Eduardo Camavinga pourrait être titulaire pour ce rendez-vous majeur de la deuxième partie de saison des Merengue.

Premier buteur des siens pour égaliser face à la Real Sociedad avant une large victoire samedi soir (4-1), l'ancien rennais pourrait ainsi débuter face au leader de Ligue 1.

Le jeune milieu de terrain (19 ans) a en tout cas reçu les félicitations de son entraîneur, Carlo Ancelotti, après cette prestation face à la formation basque.

"Camavinga sait l'importance qu'il a dans l'équipe"

"C'est un joueur jeune mais qui a des qualités. Il sait très bien l'importance qu'il a dans cette équipe", a souligné le technicien italien.

"J'en ai discuté avec lui ces dernières semaines. Je crois que sa place est plutôt à côté de Casemiro plutôt qu'à la place de Casemiro, mais il peut faire les deux, sans problème.

"Son football est un football de qualités et d'énergie. Et de la qualité dans sa frappe de loin, comme on a pu le voir avec ce très beau but."

Une donnée dont devront peut-être se méfier les Parisiens mercredi soir, sur la pelouse du Santiago Bernabeu.