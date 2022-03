Real : Le désespoir d'Hazard : "Il est plus en forme que jamais"

Lorsqu'Eden Hazard est arrivé au Real Madrid en 2019, personne n'aurait pu imaginer que, seulement trois ans plus tard, il serait un joueur remplaçant de l'équipe actuellement entraînée par Carlo Ancelotti.

Aucune minute lors d'un Clasico

Lors du Clasico de dimanche dernier, il n'a même pas été sur le terrain pendant une seule minute, et il en était à son cinquième match consécutif sans jouer. Sa dernière apparition sur le terrain remonte au 19 février, il y a un mois, contre Alavés en Liga. Il n'a joué que six minutes de ce match. Avant cela, il en avait joué neuf contre le PSG et autant contre Villarreal.

Comme si cela ne suffisait pas, le match contre le FC Barcelone vient s'ajouter à sa liste noire : il n'a pas joué une seule minute dans les sept Clásicos qui ont été joués depuis son arrivée à Madrid.

Cependant, ce dernier est très différent des autres. C'est ce que dit l'entourage du joueur à Goal, ceux-là même qui ne comprennent pas la situation actuelle du Belge, maintenant qu'il est débarrassé de ses blessures.

"Il avait vraiment hâte de jouer ce match. Il est triste", ont déclaré des proches du joueur. "Il n'a jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui. De toute sa carrière", ont-ils ajouté à propos des critiques qu'il reçoit pour sa condition physique.

Vers un départ cet été ?

C'est sans aucun doute une situation qui s'est enlisée au Real Madrid et qui semble difficile à résoudre. Le joueur demande plus d'importance, mais Ancelotti n'y est pas favorable. L'Italien a d'autres préférences : Vinicius est incontesté sur l'aile gauche tandis que Rodrygo et Asensio se battent pour une place à droite.

Le jeu est fermé pour ces trois joueurs et ni Hazard ni Bale n'ont été capables de briser cette dynamique. Malgré tout, Carletto s'appuie sur son expérience en conférence de presse et loue le professionnalisme d'Eden, ainsi que celui d'autres joueurs qui ont moins de minutes.

Son avenir dans l'équipe sera sur la table l'été prochain. L'idée du club est de le vendre, même si la seule formule possible semble être un prêt avec une partie du salaire. Il s'agit d'une signature qui est loin d'être amortie et seule une vente bien au-dessus de son prix actuel sur le marché serait rentable, même si le salaire du joueur (environ 14 millions nets) rend sa vente irréalisable.

L'Angleterre est présumée être le marché idéal, même si Chelsea était la destination la plus intéressante et, avec les sanctions du gouvernement britannique contre Abramovich, il semble impossible de réaliser l'opération pour le moment.

De son côté, le joueur espère et est disposé à trouver un accord pour résoudre cette situation difficile, pour autant que cela ne lui porte pas préjudice. C'est une affaire dans les bureaux du club qui sera certainement l'un des sujets chauds pendant la fenêtre de transfert.